4 scammers sikop sa NBI

Nadakpan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang upat sa lima ka tawo nga nangi-ngilad niadtong Martes, Disyembre 16, 2025 sa gihimong entrapment.
Ang mga dinakpan gilangkuban sa duha ka babaye ug duha ka mga lalaki nga hamtong na ang pangidaron, samtang usa ka kauban nga giila nga si Maritess ang gipangita. Ang mga suspek pulos taga Dakbayan sa Sugbo.
Gidakop sila gumikan sa kalapasan sa Art. 315 (a) sa Revised Penal Code may labot sa Art, 172 o Estafa through Falsification of Public Documents.
Ang maong operasyon gilusad batok sa maong mga suspek sa dihang usa ka representante sa kompaniya nga nagbase sa Mandaue City ang nireklamo nga nailad og P4 milyunes human nga nidawat og prenda ug gihimong colla-teral sa utang ang usa ka luna sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Unang gipasaligan ang biktima sa maong mga suspek nga ang maong propriedad adunay Transfer of Certificate of Title nga giingong gipanag-iya sa usa sa mga suspek.
Subay sa gihimong pagsusi sa Register of Deeds sa Dakbayan sa Sugbo, nigawas nga walay nakarehistro ubos sa maong pangalan ug peke ang gigamit nga dokumento nga gipakita sa kliyente.
Tungod sa kadako sa kandtidad nga nalambigit nidangop ang biktima ngadto sa NBI aron nga madakpan ang mga suspek.
Atol sa entrapment ang bik-tima mobayad og dugang P500,000 ngadto sa mga suspek hinungdan nga nag-abot ug nag-atang na sab ang mga operatiba sa NBI sud sa usa ka conference room sa buhatan sa biktima.
Malampuson nga nasikop ang mga suspek nga gikustodiya sa NBI.
Padayong gipahinumdom sa buhatan sa NBI ngadto sa publiko nga magmatngon sa mga ilad ilabi na ning panahon sa Pasko ug Bag-ong Tuig. / ANV