4 sikop sa buy-bust sa Pinamungajan, Cebu City

Upat ka suspetsado ang nangadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7), uban sa kapulisan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo sa Sabado, Septiyembre 27, 2025.
Sa siyudad sa Sugbo, ang PDEA 7, uban sa PNP Drug Enforcement Group/Special Operations Unit 7 ug Cebu City Police Office, nihimo og buy-bust sa usa ka drug den sa Barangay Labangon sa alas 6:15 sa gabii sa maong adlaw, diin tulo ang naposasan.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza miila sa mga suspetsado nga silang alyas Apolonio, 64, target sa operasyon nga maoy nagpadagan sa drug den, alyas Gilbert, 53, usa ka construction worker ug alyas Cyril, 31, pulos taga Labangon.
Nakuha gikan kanila ang lima ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga P102,000, mga plastic pack nga duna pay shabu residue, buy-bust money ug drug paraphernalia.
Pagka alas 9:54 sa gabii sa susamang adlaw, milusad usab og laing anti-illegal drug operation ang PDEA-Cebu Provincial Office sa Barangay Lamac, lungsod sa Pinamungajan nga niresulta sa pagkasikop sa ilang target.
Ang nadakpan giila nga si alyas Joseph, 42, habal-habal driver nga nagpuyo ra usab sa maong barangay.
Nakuha gikan kaniya ang unom ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 0.20 gramos nga mobalor sa P1,360 ug ubang ebidensya nga naa sa kustodiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka buwan nila nga gipaubos sa case buildup ang drug den sa Labangon samtang duha ka semana sa Pinamungajan.
Pulos gikan sa kasaligang tinubdan ang impormasyon nga ilang nadawat sa duha kq operation nga maoy hinungdan nga nagpositibo ang pagdakop kanila.
Si Apolonio giingong makabaligya og 20 gramos nga shabu matag semana samtang si Joseph 5 ka gramos ang ma dispose sa iyang mga customer.
Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. / AYB