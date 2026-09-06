4 sikop sa buy-bust sa Toledo ug Balamban

Upat ka suspetsadong drug pusher ang mag-atubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 human nadakpan sa managlahing buy-bust operation sa dakbayan sa Toledo ug lungsod sa Balamban.
Sa Toledo City, usa ka amahan ug iyang anak ang nadakpan pasado alas 12 sa kadlawon, Dominggo, Septiyembre 6, 2026, sa Barangay DAS.
Giila ang mga nadakpan nga sila si Gabriel Guardario, 65, ug ang iyang ulitawo nga anak nga si Arjay, 30 anyos, way trabaho, pulos nagpuyo sa DAS Village II sa maong barangay.
Kasamtangan silang gitanggong karon sa Toledo City Police Station.
Matud pa ni Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo Police Station, subo paminawon nga ang amahan pa mismo ang nitudlo ug nikuyog sa iyang anak sa pagpamaligyag ilegal nga drugas.
Narekuber gikan sa ilang posisyon ang siyam ka pakite sa gituohang shabu nga adunay balor nga P1,564.
Samtang sa lungsod sa Balamban, duha ka laing drug pusher usab ang napusasan sa managlahing buy-bust operation sa kapulisan niadtong Biyernes, Septiyembre 4, 2026.
Alas 1:25 sa kadlawon sa maong petsa, gilusad ang unang operasyon sa Barangay Abucayan sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa Balamban Municipal Police Station ug nasikop si Dexter Kim Antipuesto Concerman alyas "Uyog," 24, ulitawo, ug taga-Barangay Pondol.
Narekuber sa iyang possession ang 0.9 gramos sa shabu nga mobalor og P6,120.
Pagka-alas 4:45 sa kaadlawon ug sa mao gihapong barangay, gihimo ang ikaduhang operasyon diin nadakpan si Rod Jane Benting Mag-usara alyas "Boytaks," 26, ulitawo, ug taga Barangay Buanoy. Nakuha gikan kaniya ang 0.72 gramos sa shabu nga mobalor og P4,896. / GPL