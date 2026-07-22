4 sikop sa illegal gambling

Upat ka mga tawo ang nadakpan sa managlahing anti-illegal gambling operations nga gipahigayon sa kapulisan sa lainlaing bahin sa Sugbo niadtong Martes, Hulyo 21, 2026.
Sa Dakbayan sa Danao sa alas 4:30 sa hapon, nadakpan ang 56-anyos nga lalaki nga giingong nagkolekta og pusta sa illegal numbers game (Swertres).
Sa Badian, Cebu, nadakpan sab ang usa ka kolektor sa illegal numbers game nga si alyas Sario.
Nakuha gikan kaniya ang mga betting stubs, ubang gambling paraphernalia, ug P160 nga giingong koleksiyon sa ilegal nga sugal.
Samtang sa laing operasyon sa Barangay Looc, Danao City, nadakpan ang duha ka mga lalaki nga giingong naaktuhang nagduwa og tong-its nga pinustaanay.
Usa nilang kauban ang nakaikyas ug padayon pa nga gipangita sa kapulisan. / GPL