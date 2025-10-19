4 sikop sa managlahing buy-bust sa Sugbo

Upat ka mga drug personality ang nadakpan atol sa managlahing buy-bust operations sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Biyernes, Oktubre 18, 2025.
Unang naposasan sa mga sakop sa Toledo City Police Station ang manag-silingan ala 12:51 sa kadlawon sa Barangay Matab-ang, dakbayan sa Toledo.
Ang mga suspetsado giila nga sila si Mike Pescador Dogomeo, 30 anyos, ug Junard Amacanim Panday, 39 anyos, pulos molupyo sa Sitio Tubig sa maong barangay.
Nakuha sa ilang possession ang 2.66 gramos nga shabu nga mokantidad sa P18,088.
Pagka-alas alas 9:45 sa gabii sa samang adlaw, naposasan usab sa mga sakop sa Special Drugs Enforcement Unit (SDEU) sa Liloan Police Station ang manag-agaw nga si Jesson Sugarol Pepito, 40, ulitawo og Clark Cuyos Pepito, 25 anyos, taga Purok Upo, Barangay Calero, lungsod sa Liloan.
Nakuha gikan kanila ang 5.25 gramos nga shabu nga mobalor sa P35,700 atol sa buy-bust sa Purok Upo, Barangay Calero, lungsod sa Liloan. / GPL