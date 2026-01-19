4 sikop sa tigbakayan sa Danao

Upat ka sabongero ang naposasan atol sa tigbakay alas 2:05 sa hapon, Dominggo, Enero 18, 2026, sa Sityo Taboc, Barangay Guinacot, Dakbayan sa Danao.
Ang mga nadakpan nga mag-atubang og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 kon Illegal Cockfighting, giila sa ilang mga alyas nga Albert, 39 anyos; Kardo, 63 anyos; Erwin, 41 anyos; ug Rito, 63 anyos pulos taga Dakbayan sa Danao. Ang hepe sa Danao City Police Station nga si Lt. Col. Henrix Bancoleta maoy nangulo sa ronda.
Una niini, ang kapulisan nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka babaye nga nipahibalo nga pwerting kusoga sa sultada sa tigbakay sa nahisgutang lugar.
Wala maglangay ang kapulisan ug sa ilang pag-abot sa dapit, naglumbaanay og panagan ang mga sugarol.
Ang upat nga hinay kaayong nakadagan maoy naabtan og naposasan.
Nakuha gikan kanila ang duha ka bihag nga manok, P650 cash nga kita sa illegal nga sugal, ug duha ka buwang. / GPL