4-story school building sa Lapu-Lapu miuyog, gikurdon

Gikurdon ang 4-story building sa Babag I Elementary School sa Lapu-Lapu City human nakapamati ang mga estudyante ug mga magtutudlo nga nagkurog ang estruktura sa ikaduhang andana niadtong Miyerkules sa buntag, Agusto 12, 2026.
Moabot sa 644 ka mga estudyante ug 20 ka mga magtutudlo ang apektado niini.
Ang pasiunang inspeksyon walay nakita nga dakong kadaot sa estruktura o nakit-ang mga liki, apan girekomenda sa mga awtoridad ang usa ka structural test sa Department of Public Works and Highways (DPWH) aron masuta kon luwas ba ang edipisyo nga gamiton.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nagkanayon sa usa ka pamahayag nga ang kagamhanan sa dakbayan maghulat sa resulta sa structural inspection una modesisyon kon unsay sunod nga lakang nga angay buhaton.
“We will wait for the findings of the structural inspection before making any further decisions regarding the use of the building,” matod ni Chan.
Giingon sa prinsipal sa eskwelahan nga si Lilian Ancheta sa SunStar Cebu nga ang apektadong mga estudyante, nga nag-eskwela sa regular nga klase, naglangkob sa 161 ka mga estudyante sa Grade 5 ug 299 sa Grade 6.
Laing 184 ka mga estudyante gikan sa Grade 1 hangtod Grade 6 ang naka-enroll sa Special Program in Science. / DPC