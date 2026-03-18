40 ka LGUs aktibo’ng nag-monitor sa presyo sa nag-unang palitunon

Gipalig-on ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pasalig sa kagamhanang probinsyal sa pagbantay sa presyo sa mga nag-unang paliton, dungan sa pagpahibalo nga dili moubos sa 40 ka munisipyo sa Sugbo ang aktibo na karong nag-monitor sa mga batakang paliton.
“Dili ko magpanuko sa paglihok aron maprotektahan ang atong mga konsumidor. Mao nang gihimo nato ang provincial price monitoring system, ug salamat sa Ginuo, ang ubang mga munisipyo, nga 40 na karon, duna nay aktibo kaayo nga pag-monitor sa presyo,” matod ni Baricuatro.
Kini nga inisyatiba nahiuyon sa paningkamot sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpaaktibo pag-usab sa Local Price Coordinating Councils (LPCCs) nga gimando ubos sa Price Act.
Tumong niini ang pagsanta sa dili makiangayon nga pagsaka sa presyo ug pagseguro nga ang mga konsumidor makapalit og barato nga mga produkto.
Human sa tigom sa Cebu Provincial Capitol, dili moubos sa 25 ka mga LGU ang nisaad nga buhion ang ilang mga LPCC, lakip na ang mga Dakbayan sa Bogo, Danao, Mandaue, lakip na ang ubay-ubay nga mga lungsod sa tibuok lalawigan.
Ubos sa maong sistema, ang mga konseho sa munisipyo mo-report sa presyo sa mga batakang paliton matag semana.
Kini maghatag sa mga awtoridad og gikinahanglang datos aron mabantayan ang dagan sa merkado ug makahimo og dinaliang aksiyon kon gikinahanglan.
Gipasabot sa provincial government nga kining hiniusang lakang makatabang sa pagmintinar sa kalig-on sa presyo, ilabi na taliwala sa mga panghitabo sa kalibotan nga mahimong makaapekto sa suplay ug gasto.
Gipasalig sa mga opisyal ngadto sa mga molupyo nga pabilin nga lig-on ang suplay sa mga batakang paliton ug dili kinahanglan ang panic buying, tungod kay ang Sugbo adunay igong buffer stock alang sa dili moubos sa tulo ka bulan.
Kini nga pagpalig-on sa pag-monitor sa presyo nagpakita sa maabtik nga pamaagi sa Sugbo sa pagpanalipod sa mga konsumidor ug pagseguro sa transparency sa lokal nga merkado. / ABC