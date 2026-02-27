40 ka pamilya sa Mandaue gibalhin sa Balay Paglaum
Moabot sa 40 ka pamilya gikan sa Barangay Looc ug Subangdaku nga naapektuhan sa sunog ug demolisyon ang gibalhin na sa Balay Paglaum sa Barangay Guizo niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026.
Gikan sa 40 ka pamilya, 31 kanila ang biktima sa sunog niadtong 2022 sa Sityo Paradise, Looc, samtang ang laing siyam naguba ang mga panimalay tungod sa demolisyon sa Subangdaku sa susama gihapong tuig.
Gisusi ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano ang pasilidad ug gidumala ang pagbalhin sa mga benepisyaryo.
Matod niya, naningkamot ang kagamhanan sa dakbayan nga makuhaan ang kalisod nga gibati sa mga apektadong pamilya.
“Giseguro nato nga mahimutang sila ug hapsay ang ilang pagbalhin diri. Naningkamot ang atong administrasyon nga makahatag og alibyo sa matag pamilya nga naapektuhan,” matod ni Ouano.
Nahitabo ang relokasyon human ang maong mga pamilya nangita og temporaryong kapuy-an, tungod sa ilang dugay nga panahon nga pagpuyo sa karaan nga Cebu North Bus Terminal nga nagsilbing temporary facility.
Pinaagi niini nga pagbalhin, ang mga apektadong pamilya nahatagan na og mas dako, mas haom, ug mas komportable nga pabalay sa Balay Paglaum.
Dugang tabang sab ang gihatag sa City Social Welfare Services Office pinaagi sa pag-apudapod sa mga nag-unang kinahanglanon sama sa kitchen set, banig, bugas, ug solar-powered nga mga suga aron makasugod sila og tarong sa ilang bag-ong panimalay. (DPC)