40 ka sugarol nalutsa’g warrant, online sabong

Duha ka managsuong babaye ang nasikop sa Minglanilla Police Station alas 9:30 sa gabii niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, sa Purok Vietnam Rose, Barangay Pakigne, Lungsod sa Minglanilla.
Ang duha nga naila sa mga alyas nga Honey ug Hiezel, pulos nagpuyo sa maong dapit, ang lakip sa 40 ka mga indibidwal nga gipangita tungod sa kalapasan sa Section 1(A)(1) sa Presidential Decree 1602 in Relation to Section 6, Republic Act 10175, o Illegal Gambling pinaagi sa online sabong.
Ang Minglanilla Municipal Police Station adunay kopya sa warrant of arrest nga giluwatan ni Judge Benison Mantos Mahawan, ang Presiding Judge sa RTC 7th Judicial Region Branch 76 sa Dakbayan sa Naga, pinetsahan niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang matag akusado, apil na ang managsuon, gitugotan og piyansa nga mobalor og P36,000 matag usa alang sa temporaryong kagawasan.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, ang hepe sa Minglanilla Police Station, nga ang warrant naggumikan sa search warrant operation nga gilusad sa Police Regional Office (PRO) 7 kauban ang PNP Cybercrime Unit 7 ug ubang unit sa kapulisan niadtong Septiyembre 16, 2022.
Ang operasyon gihimo batok sa usa ka cockpit arena nga nagpasiugda og sabong apan gi-online sab kini sa internet diin niresulta sa unang pagkasikop sa 40 ka mga tawo.
Sa 40 ka nalutsan og warrant of arrest gikan sa maong operasyon, ang managsuon pa lang maoy ilang nadakpan.
Si Honey ug Hiezel pulos nakapiyansa na ug kasamtangang gawasnon.
Giklaro ni Macatangay nga dili lang ang Minglanilla Police Station ang adunay kopya sa warrant of arrest batok sa 40 ka akusado, apil na niini ang ubang tinugyanan sa balaod.
Nag-umol na si Macatangay og tracker team aron masubay ug madakpan kining mga wanted person ug aron sila maatubang sa korte nga maoy nag-isyu sa warrant of arrest. / AYB