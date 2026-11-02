40 milyon miduaw sa mga sam-ang atol sa Kalag-Kalag

Kapin sa 40 milyones ka mga tawo ang ningduaw sa nagkalainlaing sementeryo sa tibuok nasod atol sa pagsaulog sa Undas 2026.
Matod sa Philippine National Police (PNP), mikabat sa 40,740,246 ka tawo ang natala nga miduaw sa 5,311 ka sementeryo, memorial park ug columbary sa nasod sukad Oktubre 30.
Sa pahayag ni PNP chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Lunes, Nobyembre 2, mikabat usab sa 6,499 ka gidili nga mga butang ang naimbargo sa nagkalain-laing lugar. Lakip niini ang 879 ka hait nga hinagiban, 62 ka ilimnong makahubog, 2,817 ka lighter, 1,739 ka sigarilyo ug vape products, 180 ka gamit sa pagluto ug 397 ka mga butang nga dali masunog, lakip ang ubang gidili nga gamit.
Gipasalig ni Nartatez nga magpadayon ang pagbantay sa kapulisan bisan pa sa pagtapos sa Kalag-Kalag hilabi na sa dagkong mga karsada ug terminal sa transportasyon. Matod niya, andam ang kapulisan nga motabang ug mohatag og seguridad sa publiko, ilabi na sa mga pamilya nga miduaw sa ilang mga namatay nga minahal.
Samtang gipahibawo ni National Capital Region Police Office (NCRPO) director Brigadier General Christopher Abrahano nga gibalhin na ang pokus sa ilang operasyon ngadto sa pagsiguro sa hapsay ug luwas nga pagbalik sa mga residente sa Metro Manila nga nanggawas sa kaulohan atol sa holiday.
Gimanduan ni Abrahano ang kapulisan sa Metro Manila nga magpadayon sa ilang makita ug aktibong pagbantay sa mga entrada sa kaulohan, transport terminals, dagkong karsada ug uban pang lugar nga gilauman nga daghan ang mga pasahero ug sakyanan. /TPM