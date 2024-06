400-hectare recla project sa Lapu-Lapu malangay

Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan nga nag-atubang og dugang kalangay ang pagpatuman sa 400 ka ektarya nga reclamation project sa dakbayan tungod sa palibot sa nagtumaw nga isyo sama sa renewal sa permit ug diskusyon tali sa partner proponents.

Gitataw ni Chan nga padayon pa nga gitrabaho sa Siyudad ang renewal sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) area clearance permit.

“Naa na sa DENR for renewal of the area clearance. On the process na siya. While waiting for that, we will proceed with the Philippine Reclamation Authority (PRA), for the application of the renewal again,” matod ni Chan, tungod sa pag-expire sa unang permit.

Atol sa State of the City Address ni Chan niadtong Hulyo 5, 2023, ang Mactan Cebu Ocean City (MCOC) o ang Mactan reclamation, gikatakdang sugdan sa samang tuig, apan tungod sa wala pagsinabtanay tali sa ilang kanhi Private-Public Partnership (PPP), wala madayon ang proyekto.

Gipadayag usab ni Chan nga ang kanhi proponent ubos pa sa validation sa City Council kon aduna silay kapabilidad ug kapasidad sa pagpadayon sa proyekto.

“There’s a lot of questions, why is it until now the said proponent previously wala naka-implement sa maong project. Unsa may rason? Mao na atoang gitan-aw ang capability sa maong proponent kon duna ba siya’y kapasidad sa pag implement sa maong proyekto,” tataw ni Chan. / DPC