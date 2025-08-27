400 JOs sa Cebu City nga gi-hire ni Garcia way siguro’ng maswelduhan

WALAY kaseguroan nga maswelduhan sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang 400 ka mga job order (JO) nga gi-hire kaniadto ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia.
Matod ni Mayor Nestor Archival nga dili maseguro sa kagamhanan ang pagbayad sa gatusan ka mga JO employees tungod sa kakuwang sa pormal nga appointment ug supporting documents.
Daghang kuwang nga dokumento sa ilang appointment.
Matod ni Archival mokabat sa 300 hangtod 400 ka tawo ang niadto sa City Hall nga nangreklamo nga gipatrabaho sila isip mga JO gikan niadtong Oktubre 2024 apan wala naswelduhan.
“I told them that the rule in City Hall is clear: no appointment, no work. And I cannot give an appointment to people who were supposedly made to work in October 2024 because I only became mayor in July 2025,” matod ni Archival sa interbyu.
Gibutyag ni Archival nga iya nang gihangyo si Konsehal Sisinio Andales sa pag-imbestigar sa posibleng mga pamaagi sa pagsulbad niini apan matod niya nga ang mga auditor nipasidaan nga maglisod pagproseso sa suholan kon walay saktong documentation.
Matod niya nga posibleng naproseso na ang mga suweldo, sumala sa gisulti ni Garcia apan ang labing mahinungdanon nga isyu mao ang appointment.
Sumala niya kadtong dunay mga appointment ug nakaserbisyo walay problema kay makadawat og suweldo.
“If there are documents proving they were officially appointed, then we will pay them, especially if there’s already a budget allocation as former mayor Garcia mentioned. But the real problem is with those who worked without appointments because without documents, it will be very difficult,” pasabot sa mayor.
Matod sa mga nagreklamo nga nagsugod sila sa pagtrabaho sa Oktubre 2024 ubos sa Cebu City Management Board (CMB) nga gisaaran og adlaw-adlaw nga suweldo nga P500.
Giendurso sila ni Atty. Joey Daluz, kanhi kauban sa politika ni Garcia, nabayran ang mga JO sa Nobiyembre ug Disyembre 2024 apan walay apil ang Oktubre.
Gikan sa Enero hangtod Abril 2025, nagpadayon sila sa pagtrabaho nga wala makadawat og suweldo nga gibanabana'ng ang matag usa kanila dunay madawat nga P40,000. / CAV