400 ka sakayan ni-abay sa galyon

Kapin sa 400 ka mga sakayan ang nisalmot sa fluvial procession 2026, nga gihulagway nga hapsay ug malampuson nga kalihukan niadtong Sabado, Enero 17, 2026.
Si Coast Guard Station Central Cebu Commander Captain Jerome Lozada nitataw nga adunay mas daghang partisipante nga mga sakayan atol sa ika-461 nga Fiesta Señor seaborne procession.
Matod ni Lozada, ang prosesyon giapilan sa gibanabana nga 260 ngadto sa 270 ka mga motorized banca ug anaa sa 150 ngadto sa 160 ka dagkong mga sakayan—mas taas itandi sa kapin 300 niadtong 2025.
Positibo ang kinatibuk-ang assessment sa seaborne procession, sigon ni Lozada, kinsa niasoy nga ang galyon nga nagdala sa mga imahe sa Sagrada Familia niabot sa saktong oras ug subay sa eskedyul nga gitakda sa simbahan. / DPC, Hulagway ni Juan Carlo de Vela