4,000 kls. nga karne sa manok nasakmit sa Lapu

Nasakmit ang dul-an sa 4,000 kilos nga manok ug ubang karne sa National Meat Inspection Service (NMIS) ug sa City Veterinary Office sa Lapu-Lapu, uban ang suporta sa Maritime Police niadtong Oktubre 30, 2025.
Nakuha kini tungod kay expired ang rehistro sa van nga gigamit paghakot.
Guba sab ang meat transport van, delikado kini sa pagkaon ug gisagol ang manok ug ubang karne sulod sa van sa mga bag-o, chilled nga karne, ug kadtong gipahilis ang kagahi sa karne nga gikan sa pagka-frozen.
Ang mga imported nga pork nga walay papeles nasakmit sab sa laing operasyon.
Gipahimangnuan ni City Veterinarian Dr. Janice Togonon ang mga tindero nga kinahanglang duna’y Meat Inspection Certificate ug rehistrado ang ilang mga meat transport van.
Gisugyot sab niya ang paghimo og incinerator ug cold storage sa merkado.
Si Mayor Cindi King-Chan nagpahimangno sa publiko nga magbantay sa pagpalit og karne ilabi na nga taas ang demand sa nagkaduol nga holiday season.
Giawhag ni Mayor Chan ang City Traffic Management System nga pahugtan ang pag-monitor sa tanang meat vans ug ubang mga sakyanan nga nagkarga og karne ug poultry products sa pagsusi sa ilang registration sa NMIS.
Ang tanang nasakmit nga karne ug poultry products ang gilabay gilayon sa Material Recovery Facility (MRF) sa Barangay Bankal. / PR