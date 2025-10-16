401 na ka aksidente sa dalan, Danao City sud sa 8 ka buwan

Nakatala na og 401 ka kaso sa vehicular accident sa Dakbayan sa Danao gikan sa Enero 1, 2025, ngadto sa Septiyembre 30, 2025.
Sa data nga gipakita sa Danao City Police Station atol sa binuwan nga reporting ngadto sa local nga pangagamhanan sa Danao, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bancoleta nga sa 401 ka insidente sa kadalanan, 5 niini ang homicide o dunay biktima nga nakabsan sa kinabuhi, 153 ang physical injuries, ug 243 ang damage to properties.
Gibutyag ni Bancoleta nga “human error” ang hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan diin kasagaran mahitabo panahon sa weekend ug rush hours.
Tungod niini, ang Kagamhanan sa Danao pinaagi sa Traffic Management Office uban sa kapulisan, nipasalig nga mopalambo sa ilang mga lakang nga himuon aron mokunhod ang disgrasya sa karsada.
Nahukman sa mga sakop sa Land Transportation Office nga nitambong sa binuwan nga tigom uban sa mga opisyal sa Danao nga molusad sila og random checkpoint ug estriktuhon na ang pagpatuman sa speed limit ug balaod sa trapiko.
Gipahibalo sab sa pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Roland “Jikjik” Reyes nga ang Danao dunay speed gun, breath analyzer, ug decibel meter nga magamit sa pagpatuman sa balaod sa kadalanan.
Gitinguha nga maminusan ang mga traffic related incident ug niawhag ang kapulisan ug ang kagamhanan sa Danao sa tanang motorista nga mogamit sa karsada nga mag-amping sa kanunay ug sundon lang ang balaod sa trapiko. / AYB