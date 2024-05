40M ka Pinoy way access sa tab-ang nga tubig

Di mominos 40 milyunes ka mga Filipino gikan sa tibuok nasod ang way access sa freshwater, si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary Carlos Primo David niingon sa Martes, Mayo 7, 2024.

Sa usa ka press conference sa Malacañang, si David miingon nga kadaghanan sa 40 milyunes ka mga indibidwal nga walay access sa tab-ang nga tubig anaa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm).

Makuha nila ang tubig gikan sa mga tubod, sapa ug tubig sa ulan.

Si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga niingon nga sagad sab silang mosakay og motorbanca aron mokuha og tubig sa pinakaduol nga isla.

Atol sa sectoral meeting nga gipangulohan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Martes, si David niingon nga gimanduan sila sa paghimo og konkretong solusyon aron mahatagan og igong suplay sa tubig ang mga nakulangan sa serbisyo.

“Let’s come up with a plan for the 40 million so that they have at least potable water to take in. We need to attend as much as we can, come up with a plan with the remaining 40 million who do not have an assured water supply -- locally sourced water supply,” matod ni Marcos.

Matod ni David nga ilang gitan-aw ang pag-establisar og desalination system sa gagmay nga mga isla nga barangay ug uban pang mga coastal areas alang sa conversion sa tubig sa dagat ngadto sa freshwater.

Matod niya aduna na silay listahan sa 65 ka mga island barangay diin sugdan nila ang proseso sa desalination, nga makaprodyus usab og tubig nga mainom.

“Para siyang pangsala na kung saan ay through pressure ay pipilitin na pumasok iyong tubig dito sa membrane na ito at maiiwan dahil maliliit lang iyong butas noong filter -- maiiwan ang lahat ng salt at ang lalabas lang ay iyong fresh water,” matod ni David. /