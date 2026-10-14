41 ka mga babaye naluwas sa online sex trafficking

Nagmalampuson ang National Bureau of Investigation-Cebu District Office (NBI-Cebdo) sa pagpuhag sa online sex trafficking pinaagi sa gihimo nga dungan nga operasyon sa Barangay Pajac ug Barangay Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado, Oktubre 10, 2026.
Nakadawat og impormasyon ang NBI labot sa mga babaye nga gibugaw ngadto sa mga kustomer pinaagi sa ilang online page.
Duha ka mga bugaw nga lalaki ang gi-monitor sa NBI nga nagtanyag og mga batan-on nga babaye lakip na ang mga menor de edad bugti sa bayad (kantidad wala itug-an).
Ang mga suspek nga sila si alyas Boyet ug Meccy nakigtransaksiyon ngadto sa NBI undercover nga nagpakaaron ingnon nga kustomer ug sa dihang nikagat sa paon ang maong mga suspek, gilusad ang operasyon.
Ang entrapment operasyon inabagan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7 ug Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) 7.
Ang meet up nasabutan sa usa ka hotel sa Punta Engaño ug lain sab sa usa ka private villa sa Barangay Pajac.
Ang suspek nga si Meccy maoy nihatod sa 15 ka mga babaye, siyam niini mga menor de edad aron ikatagbo ang nagpaabot nga kustomer sa Punta Engaño.
Sa dihang gidawat ni Meccy ang bayad, wala na kalighot sa dihang gipulserasan og posas.
Sa laing operasyon, sila si alyas Boyet nga nakigkumboya nilang alyas Jake, G-Boy maoy ni-secure sa mga babaye samtang sila si alyas Dodoy maoy nagmaneho sa van nga gisakyan sa mga babaye paingon sa Barangay Pajac.
Pag-abot sa nasabutan nga lugar, gi-turn over sa maong mga suspek ang ilang dala nga babaye sa nagpaila nga kustomer ug nagbinayranay. Nahitabo gilayon ang dinakpanay.
Ang mga dinakpan nga gibalhog sa NBI-Cebdo ug kaso’ng Qualified Trafficking in Persons ang ilang atubangon, samtang ang 41 ka mga na-rescue nga mga babaye ang gidala sa DSWD 7. / Paul R. Lauro / Correspondent
/ dugang taho gikan ni ABC