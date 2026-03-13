4.1M ka tawo ang namiya resulta sa tensiyon sa ME

Kapin sa 4.1 milyunes ka tawo ang napugos og pahawa sa ilang pinuy-anan ilabi na sa mga nasod sa Afghanistan, Iran, Lebanon, ug Pakistan sukad sa pagsugod sa nagpadayong tensiyon sa Middle East, matod sa tigpamaba sa United Nations (UN) niadtong Huwebes, Marso 12, 2026.
Dugang pa, mokabat sa 117,000 ka tawo ang nangita'g dangpanan sa laing nasod, sumala ni Stéphane Dujarric, pangulong tigpamaba sa UN Secretary-General, nga nagkutlo sa datos gikan sa United Nations High Commissioner for Refugees o UN Refugee Agency.
Matod ni Dujarric nga base sa datos sa mga humanitarian agencies sa UN, ang rehiyon sa Middle East usa sa mga lugar sa kalibotan nga adunay labing daghan nga populasyon nga nanginahanglan og humanitarian assistance.
“The recent escalation risks deepening civilian suffering and causing further damage to already fragile civilian infrastructure,” sigon ni Dujarric.
Ang United Nations ug ang mga humanitarian partners niini naghatag gihapon sa humanitarian aid ngadto sa mga apektadong komunidad sa nagkadaiyang nasod ug andam sab nga palapdan pa ang ilang operasyon sa pagtabang aron suportahan ang mga nasudnong awtoridad kon gikinahanglan, dugang pa sa tigpamaba. / Xinhua