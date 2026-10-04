42-anyos nga lalaki nakuhaa’g P680K nga shabu sa buy-bust

Gipakusgan pa sa Cebu City Police Office (CCPO), sa pagpangulo ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang kampanya batok sa ilegal nga droga human nasikop ang usa ka 42-anyos nga suspek atol sa buy-bust sa Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo, sayo sa buntag niadtong Sabado, Oktubre 3, 2026.
Ang maong operasyon gipahigayon sa City Intelligence Unit (CIU) uban sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).
Nasakmit gikan sa suspek ang 11 ka putos sa gidudahang shabu nga adunay gibanabanang gibug-aton nga 100 gramos og Standard Drug Price nga P680,000 og duha ka P100 nga buy-bust money.
Ang tanang nakumpiskang droga ipadala sa Cebu City Forensic Unit 7 alang sa pagahimuon nga chemical analysis.
Sa pagkakaron, ang suspek temporaryong gitanggong sa Guadalupe Police Station, samtang gi-andam ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya.
Matod ni Sumalde nga padayon nilang palig-onon ang kampanya batok sa ilegal nga droga uban sa PDEA ug uban pang mga law enforcement agency. / TPT