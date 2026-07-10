42 ka baboy gipabalik sa Negros

Moabot sa 42 ka mga buhing baboy ang gipabalik sa Negros human kini nisuway og sulod sa Sugbo pinaagi sa Tangil Wharf sa Lungsod sa Dumanjug niadtong Miyerkules sa kadlawon, Hulyo 8, 2026.
Kini taliwa sa gipatuman nga 45-day ban sa tanan nga mga buhing baboy ug produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod sa hulga sa African Swine Fever (ASF).
Nasayran nga ang maong mga baboy gikan sa Lungsod sa Ayungon, apan dali kining nadetik sa task force sa LGU Dumanjug hinungdan nga gipabalik kini sa agi. Ang Executive Order (EO) No. 39 nga giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nag-ban sa pagsulod sa baboy ug sa mga produkto niini bisan pa og aduna kini mga dokumento.
"It’s not about the document, it’s about the temporary ban. So, whether there's a document or not the fact that it’s closed, closed gyud siya," matod ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy.
Gipasalig ni Provincial Veterinary Office (PVO) nga dunay igong suplay sa baboy sa Central Visayas partikular na sa Sugbo hinungdan nga dili mabalaka ang mga konsumidor.
Subay niini, padayon ang gihimong surveillance ug monitoring sa buhatan pagseguro nga magpabiling luwas ang Sugbo sa ASF. / ANV