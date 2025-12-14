42 ka kanhi nalambigit sa droga magsugod na og bag-ong kinabuhi

Kapin sa 40 ka kanhi drug dependents ang nagsugod na sa bag-ong kapitulo (chapter) sa ilang kinabuhi human sila migraduwar gikan sa unom ka bulan nga Court Mandated Outpatient Rehabilitation Program sa Lapu-Lapu City Office for Substance Abuse Prevention (Closap).
Mokabat sa 42 ka indibidwal ang malampusong nakahuman sa programa ug nigraduwar niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025.
Silang tanan nagpakita og bug-os nga pagsunod sa mga lagda ug walay bisan usa ka absent o kalapasan nga natala, matod ni Closap head Garry Lao.
Gibutyag ni Lao nga ang mga gradwado mga kanhi Persons Deprived of Liberty (PDL), nga gi-refer sa iyang opisina alang sa follow-up nga suporta.
“Despite everything we are facing in terms of drug cases, we were still able to produce and graduate 42 clients from Closap who successfully completed the six-month recovery program,” matud ni Lao.
Gipadayag ni Lao nga ang estrikto nga pagbantay (strict monitoring) gipadayon sa tibuok programa. Ang pag-graduwar gihatag lamang niadtong nakatuman sa tanang gikinahanglan (requirements), lakip na ang pagpasar sa surprise drug tests sa panahon sa ilang rehabilitasyon.
Dugang pa niya nga ang tanang gradwado nag-negatibo sa resulta sa mga surprise screening ug ang uban kanila nakabalik na sa trabaho human nadawat sa job fair sa Public Employment Service Office.
Usa kanila ang nadawat dayon (hired on the spot).
Ang datos sa Closap gikan sa 2019 hangtod 2025 nagpakita nga 886 ka PDLs ang gi-refer ug nakahuman sa programa, nga mikabat sa kinatibuk-an nga 1,290 ka admissions.
Hangtod karong Disyembre 2025, 118 ka indibidwal ang gipailawom sa unom ka bulan nga rehabilitasyon.
Si Lyssa Estrera, psychometrician sa Closap, nisulti sa SunStar Cebu nga ang pagmonitor sa mga partisipante sa drug rehabilitation program sa Closap nagpadayon aron maseguro ang malungtarong pagkaayo (long-term recovery).
Gikompirmar ni Estrera nga ang tanang 42 ka indibidwal gipailawom sa surprise drug tests atol sa ilang pagkaayo, nga gihimo regularly labing menos duha hangtod upat ka beses matag bulan. Iyang gitaho nga mga 80 ngadto sa 90 porsiyento sa pinakabag-o nga mga gradwado sa programa gi-refer sa ilang opisina sa unang kuwarter sa 2025.
Ang programa nagsunod sa usa ka outpatient arrangement, nga nagkinahanglan sa mga partisipante sa pagbisita sa opisina kausa sa usa ka semana alang sa duha ka oras nga sesyon.
Dugang pa ni Estrera nga gawas sa group counseling, ang mga partisipante miapil usab sa mga kalihokan alang sa komunidad sama sa pagpananom og kahoy, rehabilitasyon sa bakhawan (mangrove), ug pagpanglimpyo sa baybayon.
“Monitoring is very important for their recovery, even for those who are still in denial. We make them more oriented, become more aware of themselves and realize that recovery is possible with commitment,” sumala ni Estrera.
Ang mga gradwado ipaubos sa unom ka bulan nga post-monitoring, diin ang mga social worker mohatag og livelihood assistance.
Ang mga partisipante mopadayon usab sa pagreport sa ilang mga barangay alang sa community service. Ang drug testing magpadayon usab aron mahibaw-an kon wa na ba gyud sila mobalik sa ilang bisyo. / DPC