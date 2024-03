42 ni Green mipasulbong sa Rockets

Natupngan ni Fil-Am star Jalen Green ang iyang career-high 42 puntos aron pa­­sulbongon ang Houston Ro­­ckets ngadto sa dakong ka­­daugan batok sa host Wa­shington Wizards, 137-114, ning Miyerkules, Marso 20, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Sa pagpangulo ni Green, nakalugnot ang Rockets gikan sa sikit nga engkuwentro pinaagi sa 25-6 run nga naghatag kanila og 101-82 nga labaw pagkahuman sa 3rd quarter.

Human niini, kontrolado na sa Rockets ang panagsangka hangtod na sa katapusang gutlo.

“I’ve had runs where I’d get hot and cool down,” matod ni Green. “My main goal is just to keep building on the hot streaks and be as consistent as possible and affect the game in ways even when I’m not scoring the ball well.”

Si Amen Thompson nidugang og 25 puntos samtang nitunol og 18 puntos si Jabari Smith Jr. alang sa Rockets.

Walo unta ka mga magduduwa sa Wizards ang nakamugna og dobleng numero nga puntos apan wala gihapon kini nisaler.

Ang Wizards, nga ningkombati nga wala sila si Kyle Kuzma (left shoulder), Deni Avdija (right knee), Tyus Jones (back) ug Bilal Coulibaly (right wrist), gipangulohan nila ni Justin Champagnie, Jules Bernard ug Corey Kispert pinaagi sa ilang 16 puntos matag usa.

Gikan sa 76-76 nga panagtabla sa tu­nga-tungang bahin sa 3rd quarter, si Green naka­pasulod og duha ka sunodsunod nga three-point shots ug naka­kompleto’g three-point play aron hatagan ang Rockets og 85-76 nga labaw nga mao na’y sugod sa ilang pagsulbong paingon sa kadaugan.

“Really it was the last six minutes of the third,” matod ni Wizards interim coach Brian Keefe. “That game was back and forth, pretty much the whole game until that point.” / AP