44 ang missing sa Cebu human sa Bagyong Tino

Mokabat sa 108 ang nakalas, 1,365 ang nangaangol, ug 44 ang missing sa Probinsiya sa Sugbo human sa Bagyong Tino, sumala sa labing bag-ong situational report gikan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nga giisyu alas 10 sa buntag, Huwebes, Nobiyembre 13, 2025.
Matod ni Cebu PDRRMC head Dennis Pastor nga samtang ang ubang local government units (LGUs) nihunong na sa ilang retrieval operations, ang uban nagpadayon pa sa pagpangita sa daghang missing nga indibidwal.
“Dili gyud ta kasulti ana pero ana uban like Talisay, nag-terminate na sila og retrieval kay wala na silay missing. Ang kaning Tabogon wala na silay missing, kaning Bantayan, pero naa man guy uban like Compostela — 23 pa man na, Balamban 15,” matod ni Pastor sa dihang gipangutana kon unsa ka dugay ang search and rescue operations sa phone interview sa SunStar Cebu niadtong Huwebes.
Matod ni Pastor nga ang retrieval ug rescue operations gipahigayon sa local government units (LGUs), sa Cebu PDRRMC, sa Municipal DRRMOs (MDRRMOs), ug sa national agencies lakip na ang Armed Forces of the Philippines (AFP), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Army, ug Philippine Coast Guard.
Nagpadayon ang mga awtoridad sa retrieval ug rescue efforts sa grabeng naapektuhan nga mga lugar ilabi na sa Compostela, Liloan, ug Balamban nga nakatala sa kinatas-ang casualty. / CDF