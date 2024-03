44 ka barangay dunay firetrucks

Mokabat sa 44 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ang adunay kaugalingong fire truck, matod sa lokal nga kabomberuhan.

Kini nagpasabot nga 55 porsiyento sa kinatibuk-ang 80 ka mga barangay sa dakbayan ang daling makaresponde sa mga emerhensya sa sunog.

Sa datus nga gipadala sa Cebu City Fire Office (CCFO) sa SunStar Cebu sa Sabado, Marso 9, 2024, gibutyag nga sa 44 ka barangay nga adunay firetrucks, 22 ang nahimutang sa north district sa dakbayan sa Sugbo, ug parehas nga gidaghanon nahimutang sa south district.

Base sa listahan, ang mga barangay sa north district nga nanag-iya og mga fire truck naglakip sa Capitol Site, Sta. Cruz, Sambag II, San Antonio, Ermita, Santo Niño, Tejero, San Roque, Tinago, T.Padilla, Lorega, Carreta, Kamputhaw, Apas, Lahug, Barrio Luz, Hipodromo, Mabolo, Talamban, Bacayan, San Jose, ug Pulangbato.

Samtang sa south district, giila nga mga barangay nga adunay firetrucks mao ang Bulacao, Poblacion Pardo, Inayawan, Cogon Pardo, Kinasang-an, Basak San Nicolas, Basak Pardo, Quiot, Buhisan, Punta Princesa, Tisa, Labangon, Guadalupe, Mambaling, Duljo Fatima, Sawang Calero, Suba, Pasil, San Nicolas Proper, Pahina San Nicolas, Sapangdako, ug Kalunasan

Si SFO2 Wendell Villanueva, information officer sa CCFO, niingon nga bisan labaw lang og gamay sa katunga sa mga barangay sa Sugbo, dako na og tabang ang pagbaton niining gidaghanon sa mga barangay nga dunay mga firetruck.

Matod niya nga kining mga barangay fire truck, nga gi-operate sa barangay fire brigades, nagsilbi nga force multiplier sa mga fire station nga gipadagan sa Bureau of Fire Protection.

“These trucks are very helpful because they act as our first responders. Fire incidents usually occur in residential areas within barangays, so they can immediately respond since they are located within their respective area of responsibility,” matod niya.

Dugang pa ni Villanueva nga kasagaran gamay ra ang mga firetruck nga gipanag-iya sa barangay kon itandi sa mga fire vehicle nga gipanag-iya sa BFP, apan magamit kini tungod kay dali kining makalusot sa residential areas nga adunay gagmay nga mga agianan.

Dugang pa niya nga tungod kay ang mga bombero sa barangay mga residente man, sila nagsilbing giya sa mga bombero sa BFP atol sa fire operations.

Ubos sa CCFO, adunay kinatibuk-an nga 10 ka BFP-run fire stations sa dakbayan sa Sugbo, apil na niini ang substations sa Pardo, Talamban, Pahina Central, Parian, San Nicolas, Labangon, Lahug, Guadalupe, Mabolo, ug Cebu Business Park Fire Substation. / KJF