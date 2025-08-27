44 ka flights sa MCIA apektado sa kalit nga pag-ayo sa runway

KAPIN sa 40 ka domestic ug international flights ang na-delay, gi-divert, o gi-cancel sa Mactan Cebu International Airport (MCIA) human nga nadiskubrihan ang guba nga parte sa runway nga maoy hinungdan sa pagpahigayon og safety inspections ug emergency repairs.
Sa 44 ka apektadong flights, tulo ang international flights nga na-delay, apil na ang usa nga gi-cancel.
Sa domestic flights, 25 ang na-delay, 11 ang gi-divert, ug upat ang gi-cancel.
Si Julius Neri Jr., ang General Manager sa MCIA Authority, nikompirmar sa interview sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 27, 2025, nga ang usa ka parte sa aspalto sa main runway ang naukal.
Mao kini ang hinungdan sa sayo nga pag-abli sa alternate runway.
Matod ni Neri ang problema unang gitaho sa mga piloto nga nakabantay og mga debris sa unang runway.
Human sa inspeksyon, nadiskubrihan nga ang sunod-sunod nga pag-uwan maoy hinungdan nga nangaukal ang aspalto nga maoy hinungdan sa dali nga pag-ayo ug temporaryong pagsira aron masiguro ang kaluwasan sa mga biyahe.
Ang pag-ayo nilanat og kapin sa upat ka oras, gikan sa alas 5:30 sa hapon hangtod sa alas 9:30 sa gabii. Ang runway giablihan na sa alas 11:30 sa buntag sa sunod nga adlaw, Agusto 27.
Si Litchel Luna, usa ka pasahero gikan sa Davao niingon nga ang iyang biyahe padulong sa Cebu nilupad on-time alas 9 sa buntag ug nilanat lang og mga 45 minutos nga walay delay.
Ikaduhang Insidente
Unom ka semana ang milabay, susamang insidente ang nahitabo niadtong Hulyo 12, nga eight-by-four meters ang gitas-on sa nangaukal nga aspalto sa main runway. Nahitabo kini tungod sa ulan ug sa pressure gikan sa mga pagtugpa sa mga eroplano.
Nagsugod ang mga opisyal sa tugpahanan sa pag-ayo sud sa lima ka adlaw lakip na ang pag-overlay sa 3.3-kilometro nga main runway nga nagkinahanglan og walo ka oras nga pagsira gikan sa alas 3:30 sa kaadlawon hangtod sa alas 11:30 sa buntag.
Giklaro ni Neri nga sukad pa sa 2018, overlay lang ang gihimo sa primary runway ug dili kompletong repairs.
Samtang giayo ang unang runway, si Neri niingon nga nagplano ang mga opisyal sa pag-operate sa ikaduhang runway sulod sa 14 ka oras kada adlaw.
Sugdan kini sa alas 3:30 sa kaadlawon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, aron mapadali ang pag-ayo ug posibleng mapamubo ang timeline sa pro-yekto hangtod sa walo ka bulan.
Gihimo kini nga sugyot sa ko-ordinasyon sa Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines, ug air traffic control authorities.
Gipahibalo sab ni Neri nga ang mga stakeholder naghimo og bag-ong protocols aron mas mapadali ang pagbalhin-balhin sa operasyon tali sa una ug ikaduhang runway.
Ang tumong mao ang pagpatuman niini nga mga kausaban sa labing sayo nga panahon, sama sa Huwebes, Agusto 28, human sa usa ka emergency stakeholders’ meeting niadtong Miyerkoles sa hapon.
“Learning from this experience we are now putting in place protocols wherein switching from one runway to another will be much faster…We are finding ways to hasten the process without having any safety issues or concerns,” matod ni Neri. / DPC