45 ka citations ang naisyu sa HPG 7

Nangatang ang mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG) 7 sa North Reclamation Area, Ouano Avenue sa Dakbayan sa Mandaue alas 9 sa buntag, Martes, Disyembre 9, 2025, nga kabahin sa padayon nga operation batok anti-carnapping.
Nangulo sa operation ang bag-ong nilingkod nga Regional Chief sa HPG 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu.
Tanang matang sa sakyanan ang gisusi ilabi na kadtong nigamit og improvised plate number, adunay tabon ang plaka, ug ang mga wala ma-renew ang rehistro.
Sa data nga gipahibalo ni Tiu nga naka-impound sila og duha ka sakyanan, upat ka motorsiklo, nakaisyu sab sila og 13 ka TOP’s, 45 ka citation tickets, ug nakaimbargo og 9 ka blinkers ug wangwang.
Walo ang gipasidan-an ilabi na kadtong niboluntaryo og tangtang sa mga gipang-cover nga plate number. / AYB