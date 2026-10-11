45 kilos nga shabu, nasakmit sa Cebu City

Mokabat sa kinatibuk-ang 45 ka kilo sa gituohang shabu nga adunay gibanabanang tibuok kantidad nga P306 million ang nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 uban sa kapulisan ug mga kaalyadong ahensya sa duha ka sunod-sunod nga buy-bust operation sa Dakbayan sa Sugbo sulod lang sa duha ka adlaw.
Ang pinakadakong nasakmit nahitabo sa Arca Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Dominggo sa buntag, Oktubre 11, 2026, diin 41 ka kilo sa shabu nga nagkantidad og P278.8 million ang nakuha gikan sa usa ka habal-habal driver. Kini na ang labing dako nga nasakmit nga ilegal nga drugas sa Central Visayas sukad niadtong tuig 2016.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang nadakpan nga si alyas "Erwin", 30, nga residente sa Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kaniya ang 41 ka vacuum-sealed plastic packs sa shabu, usa ka SUV, buy-bust money, ug cellular phone.
Sumala ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka buwan nga gipaubos sa case buildup si Erwin human migawas ang iyang pangalan gikan sa confidential informant.
Si Erwin giingong makabaligya og lima hangtod 10 kilos nga shabu matag semana sa tibuok Sugbo.
Samtang, niadtong Biyernes sa gabii, Oktubre 9, 2026, sa Saint Jude Phase 2, Barangay Bulacao, nasakmit ang 4 ka kilo sa shabu nga nagkantidad og P27.2 million gikan sa usa ka food vendor ug duha niya ka kauban.
Ang target sa maong operasyon mao si alyas "Joseph", 33, food vendor nga taga Barangay Mohon, Siyudad sa Talisay.
Lakip sa nasikop ang laing duha ka kauban nga silang alyas Eduardo, 24, ug iyang pag-umangkon nga si alyas Harold, 25, pulos mekaniko nga residente sa Datagon, Pamplona, Negros Oriental.
Nakuha sa operasyon ang lima ka dagkong putos sa shabu, usa ka sedan nga gikargahan sa drugas, ug uban pang ebidensya. Matod sa PDEA 7, makabaligya si Joseph og 8 kilos nga shabu matag semana sa tibuok Metro Cebu.
Ang tanang upat ka suspetsado napriso na karon sa PDEA 7 detention facility sa Sudlon, Barangay Lahug, ug giandaman na og mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang gipailalom na sa examination sa laboratoryo ang mga nakuhang ebidensya. /AYB