4,500 nipasar sa Physicians Licensure Examination

Dunay kapin sa 4,500 ka bag-ong mga doktor ang Pilipinas human sila nakapasar sa October 2025 Physicians Licensure Examination (PLE) sa Board of Medicine.
Sa usa ka pamahayag niadtong Huwebes, Oktubre 16, 2025, gi-report sa Professional Regulation Commission (PRC) nga ang October 2025 PLE nitala og 77 porsyento nga passing rate.
Top 1 , sa PLE mao si Kharam Baricaua Molbog sa University of Santo Tomas, nga nakakuha og 91.17 porsyento nga rating.
Dugang sa PRC, gipugngan ang resulta sa usa ka examinee samtang gihikay pa ang katapusang determinasyon sa iyang mga liabilities ubos sa mga lagda ug regulasyon nga nagdumala sa licensure exami-nations.
Gipugngan usab ang resulta sa laing duha ka examinees samtang nagpaabot pa sa pagsumiter sa gikinahanglang mga dokumento, matod pa sa PRC.
Ang initial registration alang sa pag-isyu sa Professional Identification Cards (IDs) ug Certificates of Registration himuon online pinaagi sa www.prc.gov.ph sugod sa Nobyembre 24.
Kadtong morehistro gikinahanglan usab nga mopirma sa Roster of Registered Professionals.
Gipahibalo sila nga magdala sa ilang kompleto nga oath form, notice of admission, duha ka passport-sized pictures , duha ka set sa documentary stamps, ug usa ka short brown envelope.
Ang petsa ug lugar alang sa oathtaking ceremony sa mga bag-ong doktor ipahibawo ra unya. / Anton Banal / SunStar Philippines