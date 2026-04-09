452 ka sugarol sa Central Visayas sikop

Gihingusgan sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang kampanya batok sa ilegal nga sugal sa tibuok Central Visayas, diin moabot sa 452 ka mga indibidwal ang nadakpan sud lang sa buwan sa Marso 2026.
Sa datos nga gipagawas sa PRO-7, nasayran nga sa maong gidaghanon, 321 niini ang mga sugarol samtang 131 ang nagsilbing mga usher ug collector sa illegal numbers game o illegal swertres.
Lakip sa mga operasyon mao ang pagpuhag sa mga illegal nga tigbakay ug hantak.
Gawas sa pagpatuman sa balaod, gihimo ang operasyon human moreklamo ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) tungod sa pag-us-os sa ilang kita nga napunta hinuon sa mga ilegal nga operator sa kalungsuran.
Sa pagkakaron, moabot na sa 238 ka mga kasong kriminal ang napasaka sa korte batok sa mga suspek tungod sa kalapasan sa Presidential Decree 1602.
Nakasakmit usab ang kapulisan og kinatibuk-ang kantidad nga P65,943 nga gituohang kita sa sugal.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO-7, nanawagan sa katawhan nga likayan ang bisyo sa sugal tungod sa dautang epekto niini sa pamilya.
Nisaad ang PRO-7 nga dili mohunong ang ilang monitoring ug operasyon sa tibuok rehiyon aron masiguro ang kahusay ug kalinaw sa matag komunidad. / AYB