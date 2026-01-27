46 ni Luka mituboy sa Lakers

Nagbangis si Luka Doncic ug nagpakatap kini og 46 puntos ug 11 assists aron pangulohan ang kadaugan sa Los Angeles Lakers batok sa host Chicago Bulls, 129-118, kagahapon, Martes, Enero 27, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Bugnaw pa og gamay ang duwa sa Slovenian superstar sa 1st half apan dihang nanginit ang pulso niini pagsugod sa 3rd quarter, wala na kini mobugnaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Sa 2nd half gimugna ni Doncic ang 32 sa iyang kinatibuk-ang puntos, nga gibuwakan og walo ka three-pointers.
Sa wala pa niulbo ang opensa ni Doncic, sila si LeBron James ug Rui Hachimura mao ang nag-agak sa Lakers aron pagposte og 69-56 nga labaw sa halftime.
Si James, kinsa four-time MVP, nidugang og 24 puntos samtang niamot og 23 puntos si Hachimura alang sa kadaugan.
Human sa pagkayod nila ni James ug Hachimura, gitiwas ni Doncic ang trabaho aron isaka ang rekord sa Lakers ngadto sa 28-17, ikalima sa Western Conference.
"We did a great job in the first half, kind of relaxed in the third quarter -– we've got to work on the third quarters -– but overall, a great game by everybody," matod sa 26 anyos nga si Doncic.
Ang Bulls, nga nahagbong sa ikasiyam nga luna sa Eastern Conference dala ang 23-23 nga rekord, nalubong og 20 puntos sa 1st half apan nakasikit kini pagbalik, 81-80, sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Human niini, nimugna og 8-0 run ang Lakers aron inaton pagbalik ang ilang labaw ngadto sa 89-80 sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.
Ning higayuna, wala na motugot ang Lakers nga makapanghudlat pa og balik ang Bulls.
Ang Bulls gipangulohan ni Coby White pinaagi sa iyang 23 puntos, niamot og 20 puntos si Ayo Dosunmu, nihatag og 19 puntos si Josh Giddey samtang nitunol og 18 puntos si Nikola Vucevic. / Gikan sa wires