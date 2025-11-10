464 evacuees sa Liloan napakaon sa Mobile Kitchen sa DSWD-7

Aron matabangan ang mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Tino, ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7–Central Visayas nagpahigayon ug Mobile Kitchen operation kagahapon, Nobiyembre 10, 2025, sa Panphil B. Frasco Memorial Sports Complex sa Liloan, Probinsiya sa Sugbo.
Kapin sa 464 ka internal displaced persons (IDPs) nga temporaryong nagpuyo sa maong evacuation center ang nakadawat sa init, bag-ong luto nga pagkaon gikan sa DSWD team.
Ang grupo nga nagpundo sa San Fernando El Rey Parish Church diin nangandam sa mga pagkaon sama sa sardinas nga may itlog, tuna nga gisagul sa mga utanon, ug scrambled eggs aron mapalig-on ug mapahupay ang gutom sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyo.
Sumala sa DSWD, ang Mobile Kitchen usa ka inisyatibo nga maghatag dayon og init nga pagkaon sa mga lugar nga apektado sa kalamidad, isip kabahin sa ilang emergency response program.
Pinaagi sa ilang coordinated efforts, gipakita sa DSWD ang tinuod nga espiritu sa serbisyo publiko ug pagkakabig sa komunidad nga “Bawat Buhay, Mahalaga sa DSWD.”/ PR