47 na ang patay sa linog sa Sarangani

Nisaka na ngadto sa 47 ang gidaghanon sa mga nangamatay sa magnitude 7.8 nga linog nga niigo sa Maasim, Sarangani niadtong Hunyo 8.
Base kini sa report sa Office of Civil Defense (OCD) sa Huwebes, Hunyo 11, 2026.
Gawas sa mga nakalas, aduna sa’y 688 ang naangol ug 31 ang missing, diin kadaghanan sa mga biktima naggikan sa Region 11 ug Region 12.
Ang gidaghanon sa nakalas sa mga probinsya, Sarangani: 20 , South Cotabato: 15 , Davao Occidental: 11 ug Davao del Sur: 1 .
Niabot ngadto sa 75,324 ka pamilya o kapin sa 346,000 ka tawo ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12, ug BARMM.
Sa pagkakaron, kapin sa 16,000 ka indibidwal ang temporaryong nagpuyo sa 32 ka mga evacuation center.
Nitala usab ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) og 12,641 ka mga balay nga nangadaot, diin 2,289 niini ang totally damaged.
Padayon gihapon ang search and rescue operations sa Philippine Coast Guard (PCG) ug uban pang ahensya sa kagamhanan. / PNA