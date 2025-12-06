48 ka pamilya nagpabilin sa evacuation centers

Nagpabilin sa mga evacuation center sa Siyudad sa Sugbo ang labing menos 48 ka pamilya samtang ang ulan ug kusog nga hangin dala ni Bagyong Wilma nagpadayon sa pag-apekto sa pipila ka barangay niadtong Sabado, Disyembre 6, 2025.
Si Portia Basmayor, pangulo sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), niingon nga ang mga pamilya preemptively evacuated tungod sa pagbaha, hulga sa landslide, ug dili luwas nga kondisyon sa ilang mga balay.
Ang Regino Elementary School sa Brgy. Pahina Central maoy nag-host sa pinakadaghang evacuees nga dunay 39 ka pamilya o 173 ka indibidwal, nga gilangkuban sa 91 ka lalaki ug 82 ka babaye.
Ang ubang evacuation center naglakip sa:
Tisa National High School – 3 ka pamilya, 16 ka indibidwal (4 ka lalaki, 12 ka babaye)
Busay Day Care Center – 2 ka pamilya, 10 ka indibidwal (4 ka lalaki, 6 ka babaye)
Baugo Gym sa Brgy. Budlaan – 4 ka pamilya, 12 ka indibidwal (5 ka lalaki, 7 ka babaye)
Ang City Hall nag-apud-apod og food packs, sleeping kits, ug uban pang importanteng butang sa tanang naapektuhan nga pamilya.
Ang mga team gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC) ug DSWS nagpabilin nga naka-deploy alang sa padayong assessment, monitoring, ug pagtabang.
Human sa mga adlaw nga gibunok sa ulan dala sa Tropical Depression Wilma, gilauman nga moklaro na ang panahon sa Dominggo, Disyembre 7, ug mas moinit pa pagka-Lunes, Disyembre 8. / CAV