4.8 magnitude nga linog nasinati duol sa Bogo City

Laing linog nga dunay magnitude 4.8 ang nitay-og duol sa Dakbayan sa Bogo alas 3:38 sa hapon niadtong Sabado, Nobiyembre 15, 2025, suma sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).
Matod sa Phivolcs, ang maong linog, gisukod sa giladmon nga 10 kilometros, nahimutang sa amihanang-kasadpan sa Dakbayan sa Bogo.
Adunay mga instrumental intensities nga natala sa pipila ka mga dapit.
Intensity III ang namatikdan sa Villaba ug Isabel, Leyte.
Intensity I sab ang natala sa Leyte, Carigara (Leyte), Kawayan (Biliran), ug Talibon (Bohol). / JJL