48 namatay, 28 missing; Metro Cebu

Sa labing uwahing talaan, niabot ngadto sa 48 ka tawo ang kumpirmadong namatay sa nagkadaiyang dapit sa Metro Cebu samtang 28 pa ka indibidwal ang padayong gipangita sa Dakbayan sa Sugbo ilabi na sa Barangay Bacayan, base sa datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Adunay siyam ang mga nangamatay gikan sa Cebu City, laing siyam sa Mandaue City, walo sa Danao City, 15 sa Lungsod sa Compostela, samtang adunay pito sa Talisay City.
Samtang si Cebu City Councilor Joel Garganera kinsa chairman sa Committee on Environment, 28 ka indibidwal ang wala pa makita sa Barangay Bacayan, apil na ang mga miyembro sa usa ka pamilya diin ang amahan lang ang naluwas.
Nagpadayon ang pag-verify sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) sa updated nga ihap sa mga namatay.
RASON
Gitataw ni Garganera ang paspas nga urbanization sa mga bukirang dapit sa Cebu City nga nidaghan ang mga subdivision ug pagkawala sa kakahoyan nga maoy nakapasamot sa epekto sa flash floods sa north district, ilabi na sa Barangay Bacayan, usa sa labing grabeng naigo nga lugar atol sa Bagyong Tino.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, matod ni Garganera nga ang pagkawala sa mga kahoy ug ang pagdaghan sa mga sementadong karsada ug mga residential development sa mga mountain barangay nakabalda sa natural nga drainage system sa siyudad.
“Wala na’y igong kahoy nga makasuyop sa tubig. Ang tubig gikan sa kabukiran dili na motuhop sa yuta nga maoy hinungdan sa kusog nga sulog sa tubig nga niigo sa Bacayan,” pasabot ni Garganera.
Dugang niya nga dili makiangayon ang pagbasol sa Barangay Lusaran, sama sa giangkon sa pipila ka residente, tungod kay dili man moagi sa maong lugar ang agianan sa sapa.
Si Mayor Nestor Archival niingon nga 50 porsiyento sa mga barangay sa Cebu City ang apektado sa pagbaha human sa mga oras sa kusog nga ulan ug hangin sayo sa buntag sa Martes, Nobiyembre 4.
Gibanabana niya nga mga 200,000 ka balay sa tibuok siyudad ang naguba o nalunopan.
Dugang niya, sa alas 4 sa kadlawon, ang tubig-baha nakaabot na sa ikaduhang andana sa mga balay.
Kadaghanan sa mga sakyanan sa subdivision nangaguba human nanglutaw.
Gibanabana niya nga 95 porsiyento sa mga residente nga nagpuyo duol sa sapa sa north district ang nawad-an sa ilang mga balay diin ang mga debris gianod paubos hangtod sa Talamban.
LANDSLIDE
Gikompirmar usab ni Konsehal Dave Tumulak nga adunay mga landslide sa mga mountain barangay sama sa Busay ug Lusaran nga nakababag sa mga nag-unang karsada nga gisugdan na sa paglimpyo sa Department of Engineering and Public Works (DEPW). / CAV, CDF, DPC, ABC, ANV