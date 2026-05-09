49 ka kadete sa PNPA ‘nalambigit’ sa hazing, gikiha

Gikiha na ang 49 ka mga kadete sa Philippine National Police Academy (PNPA) may kalabutan sa giingong hazing nga miresulta sa pagkaangol sa 22 ka mga fourth-class cadet.
Atol sa forum sa Kapihan ng Samahang Plaridel, gipahayag ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga pito ka mga kadete sa PNP ang anaa na karon sa prisuhan tungod sa ilang kalambigitan sa maong insidente.
“Forty-nine ang kinasuhan, seven ang kinasuhan for the anti-hazing act non-bailable. ‘Yung the rest of them were dismissed from the academy because of dishonesty. So 49 lahat ang nakasuhan doon,” matod ni Remulla.
Gimanduan usab ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. ang dinalian ug lapad nga reporma sa PNPA human sa maong hitabo.
Nahitabo ang insidente niadtong Biyernes Santo, Abril 3, 2026.
Ang mga biktima giingong gipisikan og sagol nga drain cleaner ug muriatic acid, hinungdan nga nakaangkon sila og mga paso ug grabeng samad sa lawas.
Suma sa inisyal nga imbestigasyon, nagsugod ang hazing tungod sa isyo sa disiplina human gibasol ang mga underclassmen sa usa ka hitabo may kalabotan sa usa ka kadete nga nagplanong mo-resign.
Tungod sa maong kontrobersiya, girelibuhan sa ilang pwesto si kanhi PNPA director Police Major General Andre Dizon ug walo ka uban pang opisyal. / TPM / SunStar Philippines