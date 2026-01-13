49 modular tents gitaod sa Brgy. Tejero gym alang sa nasunogan

Human sa sunog nga niigo sa Sityo Riverside, Villagonzalo 1, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo sa kaadlawon sa Enero 10, 2026, nisentro ang mga paningkamot sa gobiyerno ug komunidad sa paghatag og luwas ug disente nga temporaryong kapuy-an alang sa mga pamilyang naapektuhan.
Pinaagi sa Camp Coordination and Camp Management (CCCM), gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII ang pagkarga, paghatod, ug pag-instalar sa modular tents sa Barangay Tejero Gymnasium, nga gihimong opisyal nga evacuation center. Ang paspas nga deployment sa mga tent nagtugot nga makasilong dayon ang mga evacuee, ilabi na ang mga bata, tigulang, ug uban pang vulnerable nga sektor.
Aktibong gitabangan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Department of Social Welfare Services (DSWS), Disaster Response Management Division (DRMD), ug mga opisyal sa barangay ang instalasyon sa mga tents.
Apil sab ang pipila ka residente nga boluntaryong nitabang sa pagpatindog sa mga tent, nagpakita sa kusog nga panaghiusa sa komunidad sa panahon sa kalamidad.
Sa kinatibuk-an, 49 ka modular tents ang nainstalar sulod sa gymnasium diin 30 gikan sa DSWD ug 19 gikan sa Barangay Tejero Local Government Unit (LGU).
Ang matag tent gidesinyo aron makahatag og pribasiya ug proteksyon nga naghatag og mas maayong kahimtang kompara sa open evacuation setup.
Ang Barangay Tejero Gymnasium karon nahimong sentro sa kaluwasan ug kalinga diin padayon ang koordinasyon sa mga ahensiya sa gobiyerno aron maseguro ang kahapsay sa pagpuyo sa mga evacuee, lakip ang pag-access sa serbisyo, impormasyon, ug dugang tabang.
Nagpadayon ang response operations aron matubag ang tanang panginahanglan ug maseguro ang kaayuhan sa mga apektadong pamilya samtang nagpaabot sa dugang pa nga suporta. / PR