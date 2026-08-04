4K ka estudyante makabenepisyo sa bag-ong EIM, solar equipment

Nadawat sa Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School ang bag-ong mga kagamitan alang sa Electrical Installation and Maintenance (EIM) ug solar photovoltaic (PV) training aron mapalig-on ang teknikal bokasyonal nga edukasyon sa kapin sa 4,000 ka mga estudyante sa maong pampublikong eskwelahan.
Lakip sa gihatag nga suporta ang mga EIM ug solar equipment, pagpaayo o pag-retrofit sa EIM laboratoryo sa eskwelahan, ug pagbansay sa mga magtutudlo sa Solar PV systems aron mas mapalambo ang ilang kahibalo sa pagtudlo sa maong kurso.
Pinaagi sa maong pagpalambo sa pasilidad, mahimo na nga mahatagan ang mga estudyante og oportunidad sa pagbansay alang sa duha ka Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) National Certifications—alang sa Electrical Installation and Maintenance ug Solar PV Systems Installation.
Sumala sa eskwelahan, ang maong kahigayunan makatabang sa pagdugang sa praktikal nga kahibalo ug kahanas sa mga estudyante samtang nag-andam sila alang sa trabaho o dugang pang pagtuon. Ang maong kalihukan kabahin sa Project Liadlaw, usa ka programa nga nagsuporta sa teknikal bokasyonal nga edukasyon pinaagi sa paghatag og kagamitan, pasilidad, ug pagbansay sa mga eskwelahan. Sukad sa 2017, nakaabot na kini sa 15 ka mga eskwelahan.
Matod ni Shem Jose W. Garcia, executive director sa Vivant Foundation Inc., importante nga mahatagan ang kabatan-unan og kahigayunan sa pagkat-on sa mga bag-ong teknolohiya aron maandam sila sa mga panginahanglan sa nag-usab-usab nga industriya.
Samtang si Bienvenido C. Saniel III, vice president sa Meridian Power Inc., niingon nga ang praktikal nga pagbansay sa electrical ug solar systems mahimong mapuslan sa mga estudyante dili lamang alang sa panginabuhi kundili lakip sab sa adlaw-adlaw nilang kinabuhi, bisan pa kon lahi ang ilang mapili nga propesyon sa umaabot.
Gitambungan ang turnover ceremony nila ni Dr. Nimfa D. Bongo, Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu City Division; Barangay San Nicolas Proper Chairperson Clifford Jude Niñal; ug Principal Charlie L. Salve kinsa nipasalamat sa mga institusyong nitabang sa pagpalambo sa pasilidad sa eskwelahan ug sa paghatag og dugang oportunidad sa mga estudyante.
Sumala sa mga opisyal, ang teknikal bokasyonal nga edukasyon makatabang sa pag-andam sa mga kabatan-onan alang sa mga trabahong nanginahanglan og espesyalisadong kahanas. Gilauman sab nga ang bag-ong kagamitan ug pagbansay makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa pagtudlo ug pagkat-on sa EIM ug solar technology nga nagkadako ang papel sa karon nga sektor sa enerhiya. / PR