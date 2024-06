4K ka estudyante moapil sa ‘Tara Basa!’

‘Miabot og 4,865 sa kinatibuk-an ka mga estudyante sa elementarya gikan sa 34 ka mga pampublikong eskwelahan sa Cebu City ang mosalmot sa ‘Tara Basa!’ nga mag sugod karong Hulyo 3, 2024.

Ang “Tara Basa! Tutoring Program for Literacy” usa ka nasudnong programa sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug sa Department of Education (DepEd).

Sumala sa Cebu City Public Information Office (PIO), ang mga estudyante moapil sa tutoring program sulod sa 20 ka adlaw.

Adunay 583 ka mga tutor nga motudlo alang sa kapin sa 4,000 ka mga estudyante sa Grade 2 nga naglisod og basa, gikan sa 34 ka eskwelahan sa elementarya sa syudad sa Sugbo.

Miapubos ang mga tutor sa upat ka adlaw nga training kabahin sa epektibong pamaagi sa pagtudlo, nga gipatuman sa DSWD Manila didto sa Cebu Normal University (CNU) niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024.

Sulod sa 20 ka adlaw nga programa sa pagbasa, makadawat ang mga tutor og honorarium nga P485 matag adlaw.

Ang mga tutor nga gipili sa DSWD mao ang mga youth development workers ug mga mo-graduate nga mga education student gikan sa CNU.

Si DSWD Secretary Rex Gatchalian mobisita mismo sa Hipodromo ug Carreta Elementary Schools, kinsa gikataho nga adunay labing daghang mosulod nga mga estudyante sa Grade 2, sumala ni Carmelita Helen B. Francisco, Executive Director sa Cebu City Commission for the Welfare and Protection of Children (CCCWPC). / AML