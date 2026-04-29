4K ka habal-habal drivers sa Sugbo nakadawat na’g ayuda

Moabot sa 3,950 ka mga habal-habal drivers ang nakadawat sa pinansyal nga ayuda sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo subay sa nagpadayon nga krisis sa nasod.
Gipahibalo ni Elizar Sabinay, executive assistant sa Governor, nga ang maong datos gikan sa pagsugod niadtong Abril 15 hangtod sa Abril 29, 2026.
Lakip sa nahatagan na og ayuda ang Lungsod sa Cordova, Oslob, Dalaguete, Boljoon, Alcoy, Ginatilan, Ronda, Tuburan, Balamban, Bantayan, Madridejos, Santa Fe, San Francisco, Tudela, Poro, Pilar, ug Catmon.
Dunay labing daghang habal-habal drivers ang nalista sa Lungsod sa San Francisco sa Isla sa Camotes.
Sa kinatibuk-an moabot na sa P11,850,000 ang nahatag nga ayuda ngadto sa mga drayber isip abag sa nasinating krisis sa nasod ilabi na ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana.
Matag drayber nakadawat og tag P3,000 lakip ang bugas.
Matod ni Sabinay nga nalakip sa rekisitos sa ilang pag identify mao ang pagseguro nga ang grupo sa mga drayber namugna sa wala pa ang pagpang-apudapod sa ayuda.
Subay niini, gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga gawas sa mga habal-habal driver, gipanglantawan sab niini ang pagpanghatag og ayuda alang sa mga mananagat nga sagad nag gamit og pumpboat nga nagtubil og lana.
Gawas sa pinansyal nga ayuda, nakadawat og bugas humay ang kapin sa 5,165 ka mga sakop sa transport sector. / ANV