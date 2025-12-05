4K ka mga sugarol sikop sulod sa Jan.-Nov. 27, 2025

Dul-an sa upat ka libo ka mga sugarol ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 gikan sa Enero 1, 2025, ngadto sa Nobiyembre 27, 2025, sa husganon nga kampanya batok ilegal nga sugal.
Kini naglangkob sa illegal numbers game sama sa illegal swertres diin nakalusad ang kapulisan og 1,807 ka operations nga gisundan sa hantak ug illegal card games ug pagkasakmit sa P578,621 nga kuwarta sa sugal.
Awhag sa kapulisan ngadto sa komunidad nga ipadayon ang pagsuporta sa mga tinugyanan sa balaod pinaagi sa pagtaho sa kalihukan sa illegal gambling sa ilang lugar dungan sa pasalig nga hatagan sila og proteksyon. / AYB