4K ka sako sa semento nabagtok sud sa bodega sa Bacolod City LGU

Gianugnan si Bacolod City Mayor Greg Gasataya human niya giinspeksyon ang mga bodega sa siyudad ug ang daan nga City Engineer’s Office (CEO) sa mga barangay sa Taculing ug Alijis niadtong Sabado, Setyembre 6, 2025, diin iyang nakit-an ang kapin sa 4,800 ka mga sako sa semento nga ningbagtok.
“IT’S wasted, neglected and gone,” batbat ni Gasataya.
Matod niya nga makapabalaka kini hinungdan nga iyang gimando ang hingpit nga imbestigasyon ug pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga tawo nga responsable sa napasagdan nga supply sa siyudad.
“Heads will roll. This will not be swept under the rug. We cannot and we will not allow this kind of neglect to go unanswered,” matod ni Gasataya.
Dugang pa niya, ang nibagtok nga mga semento alang unta sa mga proyekto sa siyudad nga gipatuman sa CEO.
Matod ni Gasataya nga sa pagkakaron, ang CEO adunay kinatibuk-ang 12,000 ka mga sako sa semento sa duha ka mga bodega sa siyudad.
Gitataw ni Gasataya nga ang nibagtok nga mga semento dugay na nga napasagdan.
“We will determine when they purchased the supply and why they failed to use it in the city’s projects, which cost at least P1 million,” batbat ni Gasataya.
Gawas sa nasayang nga kwarta, matod ni Gasataya nga kini kinahanglan nga magsilbeng panawagan sa gobiyerno aron ampingan ang mga kabtangan sa siyudad ug maghan-ay og sistema aron malikayan ang susamang insidente.
Niadtong Agusto 29, 2025, si Gasataya nagpagawas og memorandum nga nagmugna og usa ka grupo nga gilangkuban sa Internal Audit, General Services Office, ug CEO aron magpahigayon og imbentaryo sa mga stock ug supply sa siyudad.
“Bacolod City deserves better. Our people deserve better so we should do better,” asoy sa mayor.
Gawas sa padayon nga pagtukod og bag-ong bodega daplin sa Reclamation Area, nga nagkantidad og P67 milyon, si Gasataya niingon nga kinahanglan pa sila og laing bodega aron dihadiha ibalhin ang supply sa siyudad ug aron maseguro ang kaluwasan ug kalidad sa mga materyales.
Matod ni Gasataya, gipanduan na niya ang GSO nga mangita og lokasyon alang sa usa ka centralized nga bodega sa Bacolod. Sa pagkakaron, ang siyudad adunay mga bodega sa mga barangay Taculing ug Alijis.
“It’s very difficult to conduct an inventory, so it’s very important to have a centralized warehouse in one location only,” matod ni Gasataya.
Giinspeksyon usab ni Gasataya ang bodega sa Barangay Alijis sulod sa compound sa City Agriculture Office, apil na ang Midway Facility nga gigamit sa panahon sa Covid-19 pandemic apan karon nagsilbeng temporaryo nga storage sa opisina alang sa nagkalainlaing mga departamento.
Sa iyang bahin, si Engineer Loben Ceballos, pangulo sa CEO, niingon nga kini nga matang sa problema dili malikayan tungod sa kondisyon sa bodega, nga puno sa stock, hilabi na sa mga materyales sa konstruksyon.
Asoy niya nga kasamtangang nagpadayon ang pagtukod sa usa ka bag-ong bodega daplin sa Reclamation Area, nga nagkantidad og P67 milyon, aron masulbad ang problema.
“But while the construction is ongoing, we cannot avoid having damaged materials,” pasabot ni Ceballos.
Matod pa ni Ceballos nga base sa ilang report, ningbagtok nga mga semento gi-stock sulod sa pipila ka tuig, sukad gibalhin ang mga supply gikan sa daan nga storage area sa panahon sa pagtukod sa Bacolod City College (BCC). / MAP