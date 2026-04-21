4K nasikop sa gipatuman nga Safer Cities Initiative program

Niabot sa 4,032 ka indibidwal ang nasita sa Cebu City Police Office (CCPO) sulod lamang sa usa ka semana nga hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa ubos sa “Safer Cities Initiative” sugod niadtong Abril 13 hangtod 19, 2026.
Pinaagi sa pagpangulo ni Police Colonel George Ylanan, ang CCPO nipahigayon og kinatibuk-ang 596 ka mga operasyon ubos sa Oplan Bulabog, Oplan Bakal Sita, ug Oplan Pakigsandurot.
Sumala sa datos, gipaabot nga mokita ang kagamhanan sa dakbayan og P1,081,500 kon makabayad na sa multa ang tanang violators. Gikan sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga nasita, 1,155 ang gipamulta samtang 2,877 ang gihatagan lamang og pasidaan ug gipapauli sa ilang mga panimalay.
Nag-unang mga kalapasan nga natala ang 1,102 ka mga menor de edad ang na-rescue tungod sa paglapas sa curfew, 1,063 ka mga violator sa City Traffic Ordinance, 665 ka tawo ang naabtan nga walay sinina o naghukas sa publikong lugar, 652 ka tawo ang nasakpan nga nag-inom sa karsada o publikong dapit, 485 ka mga nanigarilyo sa gidili nga dapit, 26 ka mga nanag-videoke bisan lawom na ang gabii, 26 ka illegal structures, ug 13 ka uban pa nga mga kalapasan sa ordinansa.
Giklaro sa kapulisan nga kadtong mga naghukas sa publikong lugar ug ang mga nakalapas sa curfew wala pamultaha kundi gilista lamang ang mga pangalan ug gihatagan og warning.
Gipahayag ni Colonel Ylanan nga magpadayon ang ilang mga operasyon panahon sa kagabhion.
Nakita sa opisyal nga epektibo kining maong mga lakang aron maseguro ang kahusay ug kalinaw, ingon man ang pagdisiplina sa mga molupyo sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB