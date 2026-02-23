4Ps exemplary child nagpabilin maayo sa sayaw ug kinabuhi, garbo sa Calape

Nagpadayon sa pagdala og garbo sa ilang lungsod si Prince Anthony C. Balduman, ang 2025 Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Bohol Provincial Exemplary Child ug Regional Exemplary Child sa Central Visayas.
Gawas sa iyang kalampusan sa dancesport, giila sab siya tungod sa disiplina, paningkamot, ug pagpasalamat nga natun-an pinaagi sa programa sa gobiyerno.
Niadtong Nobiyembre 2025, nitambong si Prince uban sa tulo pa ka 4Ps exemplary children sa National Children’s Congress sa Metro Manila diin nakaapil sila sa television game show nga Family Feud.
Nakadaog ang grupo sa grand prize nga P200,000 nga gibahin kanila ug si Prince nakadawat og P50,000.
Imbes nga gastuhon sa mubo nga panginahanglan, nagdesisyon si Prince ug ang iyang pamilya nga gamiton ang kantidad aron mapalapad ang ilang sari-sari store.
Sumala sa iyang inahan nga si Norminda, dako ang nahimong impluwensya sa Family Development Sessions (FDS) sa 4Ps, ilabi na ang mga leksyon sa financial literacy nga nagtudlo sa maayong pagdumala sa kuwarta.
Ang kadaugan sa game show nahimong oportunidad aron mapalig-on ang ilang panginabuhian.
Ang pamilya Balduman nga nagasalig sab sa pagpanguma, karon nagtukod og mas dako nga tindahan tupad sa ilang balay aron madugangan ang ilang kita ug mas makaserbisyo sa silingan.
Dugang pa sa ilang kalampusan sa negosyo, nagpadayon sab ang paglambo ni Prince sa sports. Niadtong 2025, nakadaog siya og silver medal sa PDSF-WDSF Cebu Open, gold medal sa Sandugo National Invitational Dancesport Competition, ug usa pa ka gold medal sa Bohol Provincial Athletic Meet nga naghatag kaniya og kahigayonan nga maduwa sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA).
Bisan pa sa kakulang sa pinansyal kaniadto alang sa costumes ug sapatos sa sayaw, wala siya mouyon sa pag-undang sa iyang damgo. Pinaagi sa suporta sa iyang ginikanan ug magtutudlo, napadayon niya ang iyang passion.
Tungod sa iyang mga kalampusan, gihatagan siya og Resolution of Commendation sa Municipality of Calape.
Karon, nagpadayon si Prince sa paghatag inspirasyon sa ubang kabataan nga mosalig sa ilang kaugalingon ug magpadayon sa ilang mga damgo. / PR