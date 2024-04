4Ps partner mitabang sa financial literacy

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Central Visayas nikuha sa ilang partner, ang Sta. Barbara Katilingbanong Credit Cooperative (SBKCC), aron tudloan ang 4Ps partner beneficiaries sa isla nga probinsya sa Siquijor bahin sa financial literacy atol sa binuwan nga Family Deve­lopment Sessions (FDS).

“As one of the Civil Society Organizations (CSOs) partners of 4Ps, we teach financial literacy to our 4Ps beneficiaries, and we believe that this is an essential life skill that we should learn and nurture: the proper management of resources,” matod ni Ian Fel Cabilao, branch manager sa SBKCC sa Siquijor.

Dugang pa ni Cabilao nga kon financially literate ang usa ka benepisyaryo sa 4Ps, ang tawo makahimo og mas maayo ug mas maalamon nga mga desisyon sa panalapi aron madumala sa hustong paagi ang ilang bahandi, lakip na ang cash grant nga ilang nadawat gikan sa gobyerno.

Ang kooperatiba nagpasiugda usab sa mga benepisyaryo sa 4Ps nga mahimo’ng miyembro sa kooperatiba, ug isip balos, sila maka-access sa nagkalainlaing serbisyo sama sa high-interest savings, low-interest loan, ug mutual death benefit insurance.

Ang SBKCC adunay 179 ka mga benepisyaryo sa 4Ps ug andam nga mosuporta sa mga benepisyaryo sa 4Ps sa ilang mga kalihukan sa panginabuhian ug mga programa sa komunidad, pagpauswag sa ilang socio-economic nga kaayuhan.

Gipormal sa DSWD ug SBKCC ang ilang partnership pinaagi sa pagpirma sa memorandum of agreement (MOA) niadtong Hunyo 30, 2023.

“Today we continue to facilitate cash grant payouts for 4Ps beneficiaries through LBP’s point-of-sale (POS) cash-out, leveraging our status as one of LBP’s Authorized Agent Banking Partners (ABP) in the island of Siquijor,” dugang ni Cabilao.

Si Jackielou Limatoc, general manager sa SBKCC, nipaambit atol sa MOA signing nga ilang nasaksihan ang kausaban sa kinabuhi sa mga benepisyaryo sa 4Ps sa ilang probinsiya ug nakita nila kon giunsa pag-umol sa programa ang mga pamilya aron mahimo’ng mas maayo.

Siya nagpasalamat sa DSWD sa pagsalig sa ilang organisasyon ug sa pagka kasaligan nga kauban sa pagpatuman sa 4Ps program.

Ang SBKCC nitumaw gikan sa usa ka panan-awon sa pagsuporta sa mga kabos nga parokyano sa Santa Barbara Parish, sa Barangay Campalanas, Lazi, Siquijor.

Ubos kini sa paggiya sa kura paroko kaniadto, Reverend Padre Susano O. Arbas, ug unom ka dedikado nga lay ministers, gisugdan sa SBKCC ang panaw niini nga adunay pasiunang capital build-up nga P7,500.

Uban sa iyang Diocesan Clergy Loan Program ug dili matarug nga pasalig sa pagserbisyo, ang SBKCC nipada­yon sa pag-establisar og mga sanga sa matag parokya sa probinsiya, nga mopalapad niini ngadto sa mga silingang probinsya.

Gisuportahan sa dedikado nga mga stakeholder ug gimaneho sa usa ka panan-awon sa inklusibo nga pagtubo, ang SBKCC nagpadayon sa pagpauswag sa mga kinabuhi ug pagpauswag sa kalig-on sa komunidad, lakip sa mga kauban nga benepisyaryo sa 4Ps.

Ang kolaborasyon tali sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug sa SBKCC nagsugod niadtong 2013, nagtimaan sa usa ka mahinungdanong milestone sa kooperatiba nga pasalig sa pagpalambo sa komunidad.

Kini nga panagtambayayong nitumaw sa dihang ang GCash ug ang Landbank of the Philippines (LBP) nangayo og agianan alang sa cash grants disbursement ngadto sa mga benepisyaryo sa 4Ps sa Siquijor.

Tungod sa ilang kasamtangang pakigtambayayong sa GCash pinaagi sa cash-in ug cash-out nga mga serbisyo, ang kooperatiba daling midawat sa ilang business proposal. / PR