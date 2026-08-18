4Ps sa Dalaguete gidasig sa pagpalig-on sa food security

Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 sa pagpalig-on sa food security ug self-reliance sa mga pamilyang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) pinaagi sa Family Development Session (FDS).
Gipahigayon ni 4Ps Municipal Link Mabil Olandria ang sesyon nga may temang “Sustaining Food Security for the Family and Community” alang sa mga 4Ps partner-beneficiaries sa Barangay Mantalongon, Dalaguete.
Tumong niini nga mapalawom ang pagsabot sa mga pamilya sa kamahinungdanon sa food security ug mga praktikal nga pamaagi aron maseguro ang igo, luwas, ug masustansiyang pagkaon.
Gipasabot atol sa sesyon nga ang food security dili lamang nagpasabot nga adunay pagkaon sa lamesa, kondili ang kanunay nga pagbaton og igo ug masustansiyang pagkaon aron mapreserbar ang panglawas ug kaayuhan sa pamilya.
Gihisgutan sab ang mga hinungdan sa food insecurity sama sa kakabos, kakulang sa imprastraktura ug panahon, ug mga kalamidad.
Kini nga mga hagit makaapekto sa abilidad sa pamilya sa pag-angkon, pagpalit, pagprodyus, ug pag-andam sa masustansiyang pagkaon.
Bisan pa niini, giawhag ang mga benepisyaryo nga gamiton ang ilang pagkamamugnaon sa pagpangita og solusyon.
Lakip sa gipasiugda ang backyard ug community gardening, diin mahimong mapahimuslan bisan ang gagmay nga luna sa palibot sa balay alang sa pagtanom og utanon ug uban pang makaon nga tanom.
Gawas sa paghatag og preskong pagkaon, makatabang sab ang gardening sa pagpakunhod sa gasto sa panimalay ug pagdasig sa mas himsog nga pagpili sa pagkaon.
Gipahinumdoman sab ang mga partisipante sa paggamit sa mga kapanguhaan nga anaa sa ilang komunidad.
Ang Mantalongon nailhan isip usa sa mga nag-unang prodyuser sa utanon sa Cebu, lakip ang repolyo, carrots, bell pepper, letsugas, sibuyas dahon, ug patatas.
Alang kang Jocelyn M. Calvo, usa ka 4Ps partner-beneficiary ug mag-uuma sa Barangay Mantalongon, importante ang paggahin og bahin sa ani alang sa konsumo sa pamilya.
“Isip usa ka mag-uuma, nasinati gyud namo ang kalisod usahay, labi na kon dili maayo ang ani o taas ang presyo sa mga pinanginahanglan sa pamilya. Mao nga importante gyud nga aduna tay gigahin nga bahin sa ani para sa pagkaon sa atong pamilya,” paambit ni Calvo.
Kabahin sab sa kalihukan ang paghimo og community food maps, diin giila sa mga partisipante ang mga lugar nga makuhaan o mapalitan og utanon, prutas, karne, ug uban pang masustansiyang pagkaon, lakip ang gikan sa backyard ug container gardens.
Matod sa DSWD, ang maong kalihukan kabahin sa paningkamot sa pagpalambo sa kahibalo ug praktikal nga kahanas sa mga pamilya aron mapalig-on ang nutrisyon, food security, self-reliance, ug kinatibuk-ang kaayuhan sa komunidad. / PR