4Ps students gidasig sa pagkuha sa tertiary educ. support sa CHED

Ang Commission on Higher Education (CHED) nagtanyag niini nga mga programa ngadto sa mga kuwalipikado ug kwalipikado nga mga kabos nga panimalay, lakip ang mga benepisyaryo sa 4Ps nga estudyante, pinaagi sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UniFAST), usa ka attached nga ahensya sa CHED nga naghiusa ug nitapok sa mga estudyante nga gipundohan sa gobyerno, mga programa sa tabang pinansyal (StuFAPs).

Si DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero nag­kanayon nga ang 4Ps student-beneficiaries mahimo’ng mangutana sa CHED alang sa nagkalainlaing educational assistance, lakip na ang libreng higher education, libreng technical-vocational education ug training, ang Tertiary Education Subsidy (TES), ang Tulong Dunong Program (TDP), ug uban pang espesyal nga porma sa StuFAPs para sa tertiary nga edukasyon.

“As we all know in 4Ps, beneficiaries graduate from the program once their children graduate from senior high school or turn 19, whichever comes first, and so these programs from CHED can help ease the financial burden of the family, especially for those students who aspire to pursue higher education,” dugang ni Lucero.

Nagpadala ang DSWD 7 og written notices pinaagi sa 4Ps City and Municipal Links (C/MLs) sa lugar aron ipahibalo sa 4Ps partner beneficiaries ang nagkalainlaing educational assistance nga gitanyag sa UniFAST, nga nagpakita sa kwalipikasyon ug benepisyo sa matag programa.

Ang mga benepisyaryo sa 4Ps mahimo’ng makapahimulos niini nga mga programa sa bisan unsang state universities and colleges (SUCs) ug CHED-recognized local universities and colleges (LUCs), sumala sa Republic Act 10931, nga nagpagawas sa mga estudyante sa pagbayad sa tuition ug uban pang bayronon sa eskwelahan.

Sa Central Visayas, ang mga SUC mao ang mosunod: Bohol Island State University (BISU), Cebu Normal University (CNU), Cebu Technological University (CTU), Negros Orien­tal State University (NORSU), ug Siquijor State College (SSC).

Sa dugang impormasyon ba­hin sa nagkalainlaing educa­tional assistance, ang 4Ps student beneficiaries mahimong mo­kontak sa CHED pinaagi sa email sa chedro7@ched.gov.ph o unifastro7@ched.gov.ph, sa Face­book page CHED RO 7 o sa telepono sa (032) 414-9194. / PR