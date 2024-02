5 angol sa sunog sa Mandaue

Lima ka mga lumolupyo na­ngaangol sa sunog sa Sector 4, Sityo Bas, Brgy. Pagsabu­ngan, Siyudad sa Mandaue ala 1:58 sa hapon sa Martes, Pebrero 13, 2024 nga nakaapekto sa 25 ka mga balay.

Ang mga angol giila nga sila si Evelyn Orsia, 47, nakabaton og paso sa tuong kamot; Ana Alona Naquines, 20, may paso sa tuong tiil; Elona Naquines, 25, may samad sa tuong tiil; Elvin Naquines, 48, nakabaton og paso; ug Kenneth Jay Villamor, 34, may samad sa tuong tiil.

Sa imbestigasyon sa kabomberuhan sa Siyudad sa Mandaue, ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Fire Supt. Arnel Abella, nasayran sa Superbalita Cebu nga ang sinugdanan sa kayo mao ang balay nga gipanag-iya ni Riza G. Rivas.

Giisa kini sa first alarm sa alas 2 sa hapon ug under control alas 2:24 sa hapon ug hingpit nga napawong paglabay sa mga 10 minutos.

Ang sunog nagbilin og gibana-banang P412,500 nga danyos.