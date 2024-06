5 anyos giamong ‘paghikog’ sa mama?

Usa ka 31 anyos nga inahan ug iyang anak nga lalaki, ang napalgan nga patay sud sa ilang panimalay sa Sityo Lakatan, Brgy. Camburoy sa lungsod sa Samboan, Sugbo alas 10 sa buntag, Dominggo, Hunyo 9, 2024.

Base sa imbestigasyon sa kapulisan sa Samboan ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Capt. Analiza Manila Sarte, nasuta sa Superbalita Cebu nga ang inahan ug anak lang ang nagpuyo sa ilang balay human ang kapuyo niini nga amahan bata usa ka seaman.

Matod pa nga may mga sili­ngan ang niadto sa balay aron mag-solicit og donation para sa ilang kapilya. Apan dakong kakurat nga ilang nadiskobrehan nga nalup-og na sa hawanan sa balay ang inahan uban sa anak ug may botelya sa hilo ang narekober ug may baso nga ilimnon nga choco.

Ang duha gidali sa pagdala sa Malabuyoc District Hospital apan gideklarar nga dead on arrival.

Samtang, ang mga silingan nakapunit sa dapit og usa ka suicide note nga may suwat nga nagkanayon nga "May dako kaayo ko’g problema nga di nako kaya nga isulti.”

Sa nag-antos sa depres­yon ug nanginahanglan og tabang, kontak sa mosunod:

○ HopeLine Hotlines sa (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); and 2919 (toll-free number for all GLOBE and TM subscribers).

○ DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / DVG